Malan recebe missão do FMI O ministro da Fazenda, Pedro Malan, está reunido com a missão do FMI que veio ao Brasil para a segunda revisão do novo acordo assinado no ano passado. Chefiada pelo ex-representante do FMI no Brasil, Lorenzo Pères, a missão chegou cedo ao Ministério da Fazenda para reuniões com técnicos da Secretaria de Política Econômica. Segundo a assessoria do Ministério da Fazenda, não está previsto um briefing sobre o encontro do ministro com a missão porque o trabalho da revisão do acordo está começando. Os técnicos do FMI vão recolher junto aos representantes de várias áreas do governo informações sobre a economia brasileira, que servirão de base para o relatário da segunda revisão do acordo. Estão previstos encontros no Banco Central, Tesouro Nacional, Receita Federal e ministérios do Planejamento e Previdência. Depois de aprovada a segunda revisão, o Brasil terá disponível a terceira parcela do empréstimo, no valor de US$ 4,6 bilhões. A segunda parcela, de US$ 448 milhões, que está disponível desde a semana passada não foi retirada pelo Brasil.