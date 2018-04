Malan reitera que a dívida brasileira é administrável O ministro da Fazenda, Pedro Malan, reiterou hoje, em seminário promovido pela Internews, em São Paulo, que a dinâmica da dívida brasileira é "perfeitamente administrável". Segundo ele, a dívida externa do setor público representa 10% do PIB e tem prazos que oscilam de dois a 30 anos. Isso demonstraria, de acordo com o ministro, que ela é facilmente administrada. Malan citou que as necessidades de rolagem da dívida externa pública neste ano eram de US$ 3,1 bilhões, que foram cobertas com captações feitas até abril, que somaram US$ 3,9 bilhões. Dívida privada O ministro admitiu que a dívida externa do setor privado enfrenta dificuldades, mas disse que o problema pode ser superado. Ele ponderou que algumas das empresas estão recomprando as dívidas, fazendo pré-pagamentos ou mesmo rolagens, o que seria uma demonstração que muita coisa vem sendo feita. "Se conseguirmos equacionar o problema das linhas de curto prazo para o comércio exterior, a dinâmica do déficit em conta corrente fica equacionada", afirmou. Dívida interna Sobre a dívida interna pública, o ministro da Fazenda disse que, mesmo se valendo de hipóteses conservadoras e plausíveis sobre o desempenho do PIB, dos juros e da taxa de câmbio nos próximos anos, o governo tem segurança de que é possível ter superávits primários suficientes para estabilizar e levar a uma trajetória declinante a relação dívida/PIB. No final da próxima semana, o governo deve enviar ao Congresso a proposta de Orçamento para 2003, que prevê, como consta no acordo com o FMI, a meta de superávit primário de 3,75%, sinalizando também que este seria o resultado mínimo para 2004 e 2005. O ministro admitiu que ao longo do governo Fernando Henrique a dívida interna cresceu, mas atribuiu este aumento a soluções para sérios problemas brasileiros, como o saneamento dos bancos estaduais, da dívidas dos Estados e municípios e os chamados "esqueletos", como a correção do FGTS de planos econômicos antigos. Balança Pedro Malan acredita "ser bastante plausível que a balança comercial brasileira tenha superávit de US$ 6 bilhões em 2002", ponderando que "alguns mais otimistas" já falam em um saldo de US$ 7 bilhões. Ontem, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, falou pela primeira sobre a possibilidade de um saldo de US$ 7 bilhões este ano. Ao comentar esse resultado, o ministro da Fazenda admitiu que parte desse saldo virá da queda de importações, já que o nível de atividade está baixo. Mas, ressaltou que há um aumento das exportações. Mesmo com a queda de 65% das exportações destinadas para a Argentina, que era até então o segundo maior mercado brasileiro, as exportações vêm crescendo. Para este ano, Malan projeta que o déficit em conta corrente fique em US$ 18 bilhões e que os investimentos diretos estrangeiros atinjam US$ 17 bilhões ou US$ 18 bilhões. Pilares O ministro da Fazenda destacou quatro pilares que, segundo ele, trazem confiança em relação ao futuro do Brasil, mesmo em um ambiente internacional pouco favorável. Os pilares são: a) a estabilidade macroeconômica e a consistência dos regimes fiscal, monetário e cambial; b) a consolidação da estabilidade institucional político-jurídico-administrativa (não completa, mas que teve avanços), c) as condições para o crescimento sustentado do PIB; d) a melhoria da condição de vida da população. Malan reafirmou que o crescimento potencial do País é muito maior do que o registrado hoje. Disse ainda ser um erro afirmar que não houve crescimento nos últimos anos, especialmente de 1993 até hoje, quando foi conseguida uma média ligeiramente superior a 3% ao ano. Para este ano, por conta das incertezas eleitorais e do cenário externo adverso, Malan admitiu que não haverá um "brilhante crescimento". Entendimento fiscal No final do discurso no evento "Para onde vai o Brasil", promovido pela Internews, Malan destacou a necessidade de um melhor entendimento na questão fiscal, relacionado aos aumentos de gastos sugeridos para os diversos tipos de programa e sobre como financiá-los. Segundo o ministro, é preciso superar o entendimento tradicional no País de que para a resolução de alguns problemas basta se aumentar o volume de recursos públicos destinados para a solução. Lembrou que essa é uma questão que tem ficado em segundo plano no debate eleitoral. "Porque o discurso da vulnerabilidade externa e a necessidade de aumento das exportações para resolvê-lo é muito mais fácil", disse. Malan destacou não apenas a necessidade de uma melhor eficiência e alguma descentralização dos gastos públicos como também a discussão sobre os padrões regressivos ou progressivos destes gastos. "Muitos programas são baseados na regressividade e não na progressividade de seu efeito sobre a distribuição de renda", afirmou, lembrando que esta é uma discussão também política.