Malan reúne-se com executivos do Citigroup O ministro da Fazenda, Pedro Malan, recebeu natarde desta quarta-feira os presidentes do Citigroup International, Deryck Maughan, e do Citigroup no Brasil, Gustavo Marin, além do Executive Officer para a América Latina, Jorge Bermudez. A informação sobre o encontro foi dada pela assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Os executivos não concederam entrevista à imprensa ao deixar o prédio.