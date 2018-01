Malan sugere a novo governo que retome venda de ações do BB O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou hoje que estimulou o futuro governo a considerar seriamente a possibilidade de fazer uma nova tentativa de venda das ações do Banco do Brasil quando as condições de mercado forem mais favoráveis. Em rápida entrevista, após audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro disse que apesar da decisão de suspensão da venda, o processo demonstrou que há enorme demanda de trabalhadores brasileiros por uso do FGTS e também para fazer um aporte de recursos direto em dinheiro. Malan disse que chamou a atenção para isso em conversa que teve hoje pela manhã com o seu sucessor, Antônio Palocci. Na conversa, foi comentada a decisão do governo. Segundo Malan, o que justificou a decisão foi que a demanda institucional pelas ações ficou aquém das expectativas tanto em valor como em preço. Malan não quis, no entanto, especular sobre os motivos da baixa demanda institucional. "Como nós tínhamos assumido que nos reservaríamos o direito de ter a prerrogativa de não ir adiante, se o preço não nos parecesse adequado, decidimos não ir adiante." O ministro afirmou que a demanda no varejo, no entanto, foi significativa, com 121 mil contas de trabalhadores do FGTS disponíveis para a compra das ações e 21 mil pessoas com dinheiro destinado a esse objetivo. (Adriana Fernandes)