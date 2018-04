Malan sugere permanência de Fraga até março O ministro da Fazenda, Pedro Malan, sugeriu ao futuro governo que mantenha no cargo o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, até março de 2003. "O futuro presidente só teria a ganhar se mantivesse Armínio Fraga na Presidência do BC pelo menos até o final de março de 2003", disse. Ele argumentou que a escolha do novo presidente do BC tem algumas condicionalidades, como a sabatina pública no Congresso. Em janeiro, normalmente o Congresso está em recesso e em fevereiro há a formação das comissões, lembrou o ministro. Malan acredita que o Senado só aprovaria o nome do novo presidente do BC em março de 2003. Por isso, defendeu como importante que os candidatos desde já acatassem sua sugestão para tranqüilizar o mercado. Malan também defendeu que, no próximo governo, seja aprovada o que chamou de "liberdade operacional do BC" - ou independência do BC. O ministro deu o exemplo do México que, durante 75 anos, teve o mesmo partido no poder e que, em 94, fez a mudança política sem turbulências "devido à liberdade operacional" do BC. Ele acha importante a aprovação do artigo 192 da Constituição, que regulamenta o sistema financeiro, e que, nesta regulamentação, seja estabelecida a independência do BC.