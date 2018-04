Malan vai ao Senado dia 20 para falar do acordo O ministro da Fazenda, Pedro Malan falará no Senado Federal no próximo dia 20 sobre o acordo feito com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A decisão de convocar o ministro no recesso branco do Congresso, que ocorre durante a campanha eleitoral, foi aprovada pelo presidente da casa, senador Ramez Tebet esta semana, atendendo a diversos requerimentos de parlamentares. A informação é da Agência Brasil.