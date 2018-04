Malásia quer produzir óleo de palma no Brasil A Malásia, maior país produtor e exportador de óleo de palma do mundo, quer investir no Brasil. Se houver acordo entre produtores brasileiros e o governo malaio, no prazo de um ano os investimentos daquele país destinados à plantação de palma no Brasil, além de joint venture, poderão somar US$ 100 milhões. A informação é de Iderlon Azevedo, do Ministério da Indústria Primária da Malásia para a América Latina. O primeiro contato já foi feito. Em março, uma delegação de empresários malaios, acompanhada do vice-ministro da Indústria Primária da Malásia, Datuk Anifah Hj, se reuniu com produtores brasileiros durante o seminário do óleo de palma, em São Paulo, para discutir o mercado. "O objetivo da Malásia é fechar negociações com o Brasil e ampliar investimentos", afirma. Ele acrescenta que o Brasil é um dos principais mercados do continente. Desde 1996, segundo Azevedo, o governo malaio desemboslou US$ 2,5 milhões na divulgação do produto no mercado brasileiro. A produção brasileira estimada para este ano é de 100 mil toneladas, contra 55 mil toneladas no ano passado. O mercado mundial movimenta 22 milhões de toneladas por ano, das quais 13 milhões de toneladas são produzidas pela Malásia. A produção da palma no Brasil está concentrada no Estado do Pará, e a maior parte é negociada com a própria Malásia. "O negócio fechado neste ano soma US$ 60 milhões", afirma Azevedo. O próximo encontro com os malaios já tem data marcada. Segundo Azevedo, entre os dias 25 e 30 de abril empresários do setor vão visitar a Malásia. "Será uma oportunidade para conhecer as técnicas de mercado" afirma. Ele não quis divulgar o nome das empresas que farão parte da comitiva, mas a Agropalma, líder de mercado, com 70% da produção, estaria incluída na lista. Antes de chegar ao Brasil, a comitiva da Malásia visitou Cuba e Colômbia. Em Cuba, o escritório da Malaysian Palm Oil Promotion Council concedeu uma linha de crédito de US$ 10 milhões para estimular a plantação, com carência de dois anos e juros de 6% ao ano. Já na Colombia, a negociação envolve o fornecimento de 1,3 bilhão de sementes pré-germinadas da palma, que serão distribuídas pela Federação da Palma da Colômbia aos agricultores. O óleo de palma é conhecido no Brasil como azeite-de-dendê e serve de matéria-prima para as indústrias produtoras de margarinas, biscoitos, gorduras para sorvetes, chocolates, sabões, óleo químico à base de palma e diesel de palma, entre outros.