Malha fina da Receita retém 530 mil restituições de IR O supervisor nacional do Programa de Imposto de Renda (IR) da Receita Federal, Joaquim Adir, informou que 530 mil contribuintes ainda estão na malha fina do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2003. Segundo ele, os contribuintes que ficaram fora da lote extra do IRPF, que será liberado no próximo dia 23 de dezembro, estão na malha fina. Esses contribuintes serão chamadas pela Receita para dar explicações sobre os dados da declaração. "Mas nada impede que aqueles contribuintes que verificaram que cometeram erro façam uma declaração retificadora para agilizar o processo", o supervisor. Ele informou que ainda não há um calendário para os próximos lotes extras. A Receita normalmente já libera lotes extras a partir de janeiro.