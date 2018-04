Mallmann prevê queda no preço das tarifas bancárias O superintendente da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), Paulo Mallmann, disse que não há risco de colapso no sistema financeiro por causa da entrada em vigor nesta segunda-feira do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SPB). Segundo ele, as tarifas cobradas para serviços de transferência prestados pelos bancos deverão cair. "Eu diria que as tarifas cobradas hoje são maiores do que as que serão cobradas para a Transferência Eletrônica Disponível (TED). Certamente, a nova transação vai implicar num custo bem mais baixo tanto para os clientes como para os bancos". Segundo Paulo Mallmann, o SPB deverá ser implantado de forma gradual, com quantidade reduzida de transações, que passaram a ser processadas eletronicamente, em tempo real. Em entrevista à Rádio Eldorado AM/SP, Mallmann declarou que o Banco Central e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) estabeleceram um critério de prudência em relação ao novo sistema. "As transações com valores superiores a R$ 5 milhões e aquelas ligadas à liquidação de operações realizadas nos dias anteriores na BM&F e na Bolsa de Valores de São Paulo serão as primeiras a utilizar a TED. Pelas minhas contas, cerca de mil transações por dia com origem em clientes deverão utilizar o sistema". Ele destacou ainda que, além dessas transações, também farão parte do esquema as operações com títulos públicos. Mallmann informou que, a partir de julho, os clientes da rede bancária que quiserem transferir qualquer quantia de um banco para outro em favor de um credor já poderão dispor do TED. Na sua opinião, o que o Banco Central quer é que, exatamente a partir daquele mês em diante, todas as transações sejam feitas dessa maneira, mas com cautela. "Como esse é um sistema em que não há estorno da transação, é preciso que tanto o banco que manda como aquele que recebe e o próprio Banco Central tenham certeza de que os dados inseridos na transação eletrônica sejam precisos. É preciso que seja dado um tempo para que os sistemas dos bancos possam fornecer essa garantia para que se possa chegar à plenitude dessa nova prática". O superintendente da CIP acredita que, no prazo máximo em um ano, a clientela já deverá estar fazendo de 300 a 500 mil transações por dia.