Manah: minoritários perdem Os acionistas minoritários da Manah estão descontentes com a reestruturação societária das empresas de fertilizantes do grupo Bunge, anunciada sexta-feira. A empresa foi adquirida pela Bunge em abril e agora será incorporada pela Fertilizantes Serrana, outra companhia do grupo. Os minoritários da Manah poderão optar entre trocar suas ações por papéis da Serrana ou receber uma quantia em dinheiro pelas ações, o chamado direito de retirada. A companhia propõe pagar o valor patrimonial dos papéis, o equivalente a R$ 23,84 por lote de mil. Na última sexta-feira, os papéis preferenciais da empresa custavam R$ 23,00 por lote de mil. E os ordinários custavam R$ 40,00 por lote de mil. Falta liquidez Na avaliação dos minoritários, as duas opções são ruins, uma vez que as ações da Serrana não têm liquidez. Neste ano, até quinta-feira, os papéis da Fertilizantes Serrana fecharam 131 negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com volume de R$ 895,507 mil. No mesmo período, as ações da Manah movimentaram R$ 37,258 milhões em 1.437 transações. Preço baixo Além disso, os minoritários consideram baixo o valor oferecido pelo controlador ( R$ 23,84 por lote de mil ) e fazem duas comparações. A primeira é que a Bunge pagou cerca de R$ 215,00 pelo lote de mil ações ordinárias quando comprou o controle da Manah. Além disso, a empresa anunciou em 25 de abril um aumento de capital de R$ 140 milhões, em que os acionistas podem subscrever as ações a R$ 40,00. Desculpas O diretor de Relações com Investidores da Manah, Vital Jorge, justifica, e afirma que a nova empresa resultante da incorporação da Manah pela Serrana vale mais do que os R$ 23,84 oferecidos aos minoritários. Sobre a liquidez das ações da Serrana, Vital garante que isso poderá ser resolvido se os acionistas da Manah migrarem para a companhia. Prejuízo para os pequenos Na avaliação do presidente da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais, Waldir Luiz Correa, na época, as ações da Manah valiam mais no mercado e esse oportunismo prejudica os minoritários. Para ele, o grupo Bunge acelerou a reestruturação societária para fugir da nova Lei das Sociedades Anônimas, já que uma das mudanças propostas refere-se à oferta para os minoritários em mudanças de controle. Pelo projeto, ao adquirir uma empresa o novo controlador terá de fazer uma oferta aos demais acionistas pelo mesmo valor pago pelo bloco de controle. Por isso segundo Correa, a operação é legal, mas não é ética. O diretor da Manah negou que a empresa queira fugir da nova lei. Mais um negócio A Serrana também vai incorporar a Andely, empresa que possui o ágio pago na compra da Manah. Ainda não foram divulgados o valor do ágio a ser incorporado e o benefício fiscal que a operação trará. Vital Jorge, diretor de Relações com Investidores da Manah, afirmou que essas informações, além do prazo da amortização do ágio, serão divulgadas ao mercado 15 dias antes da assembléia que votará a reestruturação, em junho. Ele afirma que a amortização do ágio não afetará a posição dos minoritários.