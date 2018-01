Manaus aumenta preço da gasolina para evitar falta O preço da gasolina vai aumentar em Manaus a partir de 1º de março em até R$ 0,04. O aumento anunciado pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Lubrificante, Álcool e Gás Natural do Amazonas (Sindcam), Luiz Felipe Pinto, é justificado por ele como para evitar a falta de combustível no Estado. "Aqui não vai faltar combustível e o reajuste é o reflexo da determinação do governo federal para que se altere a porcentagem do álcool anidro na composição da gasolina", disse. Segundo Pinto, a partir do dia 1o, a gasolina tipo C em Manaus, que é de 25% de álcool anidro e 75% de gasolina tipo A, passará a ser de 20% de álcool anidro e 80% de gasolina tipo A. "O aumento é justificado porque, por ter menos álcool anidro, vamos ter de aumentar o percentual da gasolina tipo A, que é mais cara", disse. No fim do ano passado, relembrou o presidente do Sindcam, por conta da seca nos rios, o Amazonas teve outro aumento no preço da gasolina, também por conta da redução da quantidade de álcool anidro na composição da gasolina.