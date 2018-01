Mandelson fala sobre sérios custos caso Doha fracasse O comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, advertiu neste sábado, 18, em Nova Déli sobre os "sérios custos" caso a Rodada de Doha fracasse, e pediu "flexibilidade" aos membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) para poder retomar com sucesso as negociações. "Não é uma opção realista retomá-las onde as deixamos em julho com relação a tarifas e subsídios para a agricultura", ressaltou Mandelson em uma conferência oferecida em um luxuoso hotel da capital indiana. A Rodada de Doha sobre livre-comércio, iniciada em 2001, foi interrompida pelas divergências dos membros da OMC em torno da redução das tarifas e dos subsídios agrícolas. "Precisamos que os Estados Unidos se comprometam com um corte efetivo de seus subsídios", indicou o comissário europeu, que falou de "alguns poucos bilhões de dólares em subsídios a granjeiros, que não estão perto de viver na miséria". "Afinal de contas, o que o resto do mundo está pedindo aos EUA é algo que se pode digerir", acrescentou, antes de lembrar que a União Européia está disposta a fazer concessões para "dar novo acesso ao mercado para os EUA e outros exportadores agrícolas". Também indicou que, para reatar as negociações, é necessário o compromisso de países como a Índia, à qual pediu "um pouco mais de flexibilidade na agricultura", permitindo a outros países um acesso "limitado, mas real" a seu mercado. "O resultado das negociações é importante para todo o mundo, mas especialmente para os países em vias de desenvolvimento", insistiu, após dizer que é necessário "flexibilidade" e sentido "prático". O discurso de Mandelson coincidiu com uma declaração dos líderes das 21 economias do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (Apec), reunidos desde este sábado em Hanói, na qual se mostraram dispostos a romper o atual bloqueio das negociações e ir além de suas posições "em áreas-chave".