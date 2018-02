Manifestação contra JBS não coloca em suspeição funcionários do BNDES, diz AGU

BRASÍLIA - A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou na noite desta quarta-feira, 21, uma nota de esclarecimento para informar que a manifestação apresentada ao Tribunal de Contas da União solicitando o imediato bloqueio de bens da JBS/SA e de seus responsáveis "tem por objetivo pedir informações sobre processo aberto pela própria Corte de Contas para apurar supostas irregularidades cometidas pela JBS S/A em contratos junto ao BNDES, e não para colocar em suspeição os funcionários do banco".

Depois de a AGU entrar com a manifestação junto ao TCU, a Associação dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (AFBNDES) divulgou nota para manifestar "surpresa" com o pedido. "Tanto o BNDES quanto seus funcionários por nós representados já comprovaram tecnicamente, em diversas frentes e momentos, que não houve dano ao erário, qualquer tipo de irregularidade ou favorecimento nas operações objeto de investigação por parte de seu corpo técnico", diz o texto, divulgado pela entidade.

Na nota de esclarecimento, a AGU informa ainda que "a solicitação de bloqueio de bens é medida preventiva para garantir o ressarcimento ao erário, caso irregularidades sejam constatadas".

