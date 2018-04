Manifestações contra a cúpula do G-8 se espalham por toda a Itália As manifestações contra a cúpula do G-8 (os sete países mais desenvolvidos e a Rússia), que começou ontem, em Áquila, se espalharam por toda a Itália. Em Roma, quatro francesas e uma grega foram detidas numa praça, quando tentavam colocar um cartaz contra o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e se preparavam para começar um strip tease. A polícia também deteve quatro holandeses que iam de carro para Áquila. O grupo foi impedido de seguir viagem porque carregava máscaras antigás e dois tacos, um de madeira e outro de ferro. Os detidos, que apresentaram credenciais para cobrir o evento, disseram aos policiais que eram jornalistas. Alegaram que as máscaras antigás eram precaução e os tacos já estavam no veículo antes. Ainda em Roma, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Ministério da Economia, no centro da capital, com cartazes com os dizeres: "G-8-FMI-Banco Mundial, quem saqueia e destrói são vocês" e "O G-8 é um terremoto, somos todos aquilanos", em referência aos habitantes de Áquila, que em abril foi devastada por um terremoto. Após a polícia isolar a sede do ministério, a manifestação, convocada por um grupo antiglobalização, seguiu para uma praça próxima, onde ficam os escritórios da região de Abruzzo (cuja capital é Áquila). Os desabrigados pelo terremoto colocaram perto da estrada que vem de Roma uma faixa com a frase "Yes, we camp", em menção ao slogan do presidente americano, Barack Obama.