Manifestantes anti-Alca chegam ao Consulado dos EUA Manifestantes que participam de ato nesta sexta-feira contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) chegaram no início da tarde ao Consulado Norte-Americano, em São Paulo. No local, os manifestantes fizeram o enterro simbólico da Alca e queimaram um caixão em protesto contra o ingresso do Brasil no bloco econômico. O ato, que teve início às 10 horas em frente ao Masp, na Avenida Paulista, com a participação de 200 pessoas, se encerrou com os manifestantes ateando fogo no caixão. Na chegada ao Consulado Norte-aAmericano, a passeata já contava com 700 pessoas. Segundo a Polícia Militar, não foi registrado nenhum incidente durante o protesto. Manifestações contra a Alca estão sendo realizadas em diferentes cidades do País por entidades ligadas aos movimentos sociais e coordenadas pela Central Única dos Trabalhadores (CUT).