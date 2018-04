Manifestantes argentinos liberam 2 pontes para o Uruguai A passagem por duas das três pontes sobre o rio Uruguai que ligam Argentina e Uruguai foi liberada nesta segunda-feira, 9, após ter ficado nove dias bloqueada por manifestantes argentinos que protestam contra a instalação de fábricas de celulose no país vizinho. Apesar disso, os manifestantes ainda mantêm a terceira passagem bloqueada. A Assembléia Ambiental da cidade argentina de Gualeguaychú resolveu, no domingo à noite, manter "por tempo indeterminado" o bloqueio da ponte que leva a Fray Bentos para protestar contra a construção de uma fábrica de celulose que acreditam que prejudicará o meio ambiente. As três pontes fronteiriças tiveram suas passagens bloqueadas durante nove dias para coincidir com a Semana Santa, quando vários argentinos viajam ao Uruguai. No domingo à noite, moradores da cidade argentina de Concordia liberaram a passagem para o município uruguaio de Salto, da mesma forma que haviam feito pouco antes os habitantes de Colón na ponte que liga esta cidade com Paysandu. De qualquer forma, a Assembléia Ambiental de Colón decidiu manter nesta segunda os bloqueios temporários, declarou à agência estadual argentina Télam a manifestante Silvia Echeverría. A instalação da fábrica de celulose da finlandesa Botnia deu origem a um processo entre Argentina e Uruguai que chegou à Corte Internacional de Justiça de Haia. A Argentina afirmou ao tribunal que o Estado uruguaio teria autorizado a construção da fábrica de celulose e o Uruguai recorreu à mesma instância contra o bloqueio das passagens fronteiriças. A primeira reunião entre representantes dos dois governos para tentar conciliar as posições ocorrerá no dia 18 de abril em Madri.