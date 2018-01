Manifestantes cercam o Ministério da Fazenda Cerca de 1.500 manifestantes rurais, segundo estimativas da Polícia Militar, cercaram no início da manhã o Ministério da Fazenda (prédio principal, anexo e entrada da garagem), impedindo a entrada dos servidores. Por volta das 10h30, os manifestantes, que participam do "Tratoraço", deixaram o local para se concentrarem na Praça dos Três Poderes. Às 11 horas, uma comissão será recebida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Segundo o subcomandante da Política Miliar, major Neviton Pereira Júnior, 1.200 policiais estão fazendo a segurança da Esplanada dos Ministérios. Mesmo com a saída dos manifestantes da porta do Ministério da Fazenda, 60 PMs continuarão no local.