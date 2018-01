Manifestantes invadem instalações da Petrobras na Bolívia A Petrobras Energia, subsidiária argentina da estatal brasileira, foi forçada a suspender, por cerca de duas horas, as operações no campo petrolífero de Caranda, na região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A suspensão das atividades foi provocada pela invasão de cerca de 200 manifestantes às instalações. O campo faz parte do complexo Colpa e Caranda, que envia 1,2 milhão de metros cúbicos de gás por dia ao Brasil. A invasão ocorreu no início da noite de quarta-feira, por camponeses do município de Buenavista, que pediam uma reunião urgente com o governo para apresentar uma lista de reivindicações, como a pavimentação de estradas, crédito para a produção e instalação de gás domiciliar, entre outras. O governo se comprometeu a criar dois grupos de trabalho para avaliar as demandas, em troca da retirada das instalações da Petrobras. Em nota, a empresa informou que não houve agressões a funcionários, mas os poços tiveram que ser fechados por razões de segurança. O complexo Colpa e Caranda produz ainda 400 barris de petróleo por dia, que são enviados à Refinaria Guillermo Elder Bell, operada pela Petrobras Bolívia em Santa Cruz, para a produção, principalmente, de diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. Preço A estatal boliviana YPFB admitiu ampliar novamente o prazo para negociações sobre o preço do gás importado pelo Brasil. Segundo o diário local El Deber, o presidente interino da empresa, Óscar Ortiz, disse que Petrobras e YPFB não falam mais em "prazos fatais" para concluir as conversas, mas em "tempos flexíveis". As duas empresas se encontraram na semana passada e agendaram uma nova rodada de reuniões na semana que vem. Depois da terceira prorrogação, o prazo para um consenso vence no dia 10 de dezembro. Ortiz informou que Petrobras e YPFB estão organizando um encontro de alto nível na próxima semana para definir o futuro das negociações. Isso significa que a próxima reunião deve contar como executivos do alto escalão das duas companhias, além dos grupos técnicos que vêm coordenando as conversas.