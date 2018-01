Manifestantes invadem sede dos ministérios do Trabalho e da Fazenda

BRASÍLIA - Manifestantes ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) invadiram o prédio que abriga o Ministério do Trabalho e a Previdência, agora ligada ao Ministério da Fazenda, de acordo com a última reforma ministerial. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho, o grupo entrou na sede por volta de 5h e, desde então, bloqueou todas as entradas.

Servidores que tentaram entrar no prédio foram barrados pelos manifestantes, e há relatos de que houve uma pequena confusão. A assessoria disse que não era possível precisar quais andares estavam ocupados.

O ato, segundo a Contag, é um protesto em defesa da democracia, contra a reforma da Previdência, contra a extinção dos ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Agrário e pela manutenção do Programa Nacional de Habitação Rural.