Manifestantes protestam contra leilão da ANP no Rio Cerca de 100 pessoas estão impedindo a passagem próximo ao hotel Sheraton, no bairro de São Conrado, onde deve acontecer o leilão da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A manifestação organizada pelo PSTU estava prevista para ser realizada, anteriormente, no centro da cidade do Rio de Janeiro, mas foi transferida para o local do leilão. A ANP confirmou que o leilão não iniciará mais às 9h e começará com algum atraso.