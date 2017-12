Manifestantes protestam contra reforma da Previdência na entrada da Câmara dos Deputados

BRASÍLIA - Um grupo de manifestantes faz um "apitaço" contra a reforma da Previdência na entrada do Anexo 2 da Câmara dos Deputados na manhã desta terça-feira, 12. O anexo 2 é sede das comissões da Casa e é o local onde ocorrerá uma audiência pública para debater o déficit da Previdência.

Os manifestantes levaram apitos, tambores e buzinas. Alguns usavam camisetas da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Havia também placas com os dizeres "Fora Temer" e "Resistência contra a reforma".

A polícia legislativa reforçou o contingente no acesso ao anexo da Câmara. A audiência pública, promovida pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), contou com a presença do secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, além de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU), que fez recente auditoria para avaliar o rombo nas contas da Previdência.