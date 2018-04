Manifestantes protestam em frente à sede da Vale no Rio Cerca de 300 manifestantes, em sua maioria com camisetas e bandeiras da Central Única de Trabalhadores (CUT), estavam concentrados nesta tarde em frente à sede da mineradora Vale, no centro do Rio. De acordo com o presidente nacional da CUT, Artur Henrique, trata-se de um ato que faz parte do Dia Nacional pelo Emprego, Salário e Direitos dos Trabalhadores. "Estamos em frente à sede da Vale por conta da simbologia da empresa e das propostas que estão sendo feitas pelo presidente da Vale, o senhor Roger Agnelli, que quer flexibilizar as leis trabalhistas", afirmou Artur Henrique. Estão previstos discursos de dirigentes sindicais ao longo da manifestação. A faixa que mais chama atenção no ato, de cerca de 12 metros, defende a reestatização da Vale e controle dos trabalhadores. A faixa está assinada pelo Sindicato dos Mineiros de Congonhas e Ouro Preto (MG). A portaria da sede da Vale está bloqueada por um grupo de policiais militares. A organização previa a participação de 1.500 pessoas, mas o número de 300 manifestantes foi calculado pela Guarda Municipal.