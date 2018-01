Manifestantes realizam ato contra a PEC do Teto no Rio

RIO - Manifestantes realizam no início da noite desta segunda-feira, 24, no centro do Rio, um ato contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que limita os gastos da União por 20 anos. Segundo organizadores, o protesto conta com cerca de 10 mil participantes.

Convocado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o protesto é promovido simultaneamente em várias cidades do Brasil. A PEC 241 já foi aprovada em primeira votação na Câmara dos Deputados, em Brasília, e amanhã deve ser submetida à segunda votação na Casa.

No Rio, os manifestantes se reuniram na Praça Pio X, ao redor da Igreja da Candelária, e às 18h40 iniciaram passeata em direção à Cinelândia. A Avenida Rio Branco foi interditada, mas a circulação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) continuava até as 18h50.

Estudantes e sindicalistas são maioria entre os manifestantes. Além de protestar contra a PEC, há varias outras reivindicações, principalmente a saída de Michel Temer (PMDB) da presidência da República. A Polícia Militar acompanha o ato, que seguia pacífico até as 18h50.