Manifestantes se reúnem na Itália para protestar contra o G8

Organizadores esperam que 10 mil pessoas compareçam ao protesto na cidade de Vicenza, no nordeste da Itália, contra os planos de expansão que tornariam a base a maior dos EUA na Europa, e, mais em geral, contra a reunião do G8 do dia 8 ao dia 10 de julho, que será sediada pela Itália neste ano.

"O que temos aqui é uma democracia do povo. No G8, você tem oito potências que querem governar impondo suas vontades. Isso não é democracia", disse à Reuters Marco Palma, um porta-voz dos manifestantes.

"(O presidente dos EUA) Barack Obama tem dito que é um homem de mudanças. Aqui em Vicenza não vemos mudanças", afirmou.

Na cidade de L'Aquila, no centro da Itália, líderes do grupo dos oito maiores países industrializados e principais países em desenvolvimento discutirão a situação da economia mundial, regulação financeira, mudanças climáticas, comércio e desenvolvimento.

Manifestantes anti-capitalismo planejam uma série de protestos em diferentes locais contra a reunião, começando com o protesto em Vicenza --onde os habitantes locais se opõem à ampliação da base norte-americana.

O governo italiano aprovou a construção de uma nova base de 6 mil metros quadrados no local do antigo aeroporto de Molin, nos limites da cidade.

Apesar de ter sido aprovada por Roma, os habitantes da cidade rejeitaram a expansão da base em um referendo.

Opositores afirmam que a base apresenta um risco à água subterrânea e é perigosa para os moradores e para o centro histórico de Vicenza, um tesouro da arquitetura renascentista.

O primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi, quer evitar que se repitam os casos de violência que marcaram a reunião do G8 de 2001, também sediada pela Itália, em Gênova, onde um manifestante foi morto e muitos outros sofreram violência da polícia.

Os organizadores da reunião disseram que a escolha de L'Aquila, que sofreu um terremoto que matou quase 300 pessoas em abril e deixou outros 60 mil desabrigados, deve impedir que haja protestos violentos em respeito aos moradores locais.

Os manifestantes planejam uma marcha noturna com velas acesas na cidade para 6 de julho --três meses após o terremoto.