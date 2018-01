Manifestantes tomam as ruas de Cancún Sob forte calor, mais de dois mil manifestantes tentaram furar as barreiras policiais que bloqueiam as principais vias da zona hoteleira de Cancún, onde acontecem os encontros e negociações da 5a. reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os diversos grupos de manifestantes partiram de três pontos diferentes da cidade, convergindo para o Centro de Convenções onde os delegados de 147 países estão reunidos. Ontem à noite, ocorreram confrontos entre os manifestantes e a polícia. Eles foram impedidos de acampar em frente ao Centro de Convenções durante a madrugada.