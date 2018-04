Mansur nega acusações e diz que "agiu com honestidade" O empresário Ricardo Mansur, ex-controlador do Grupo Mappin e cinco outros ex-diretores negaram, nesta terça-feira, à Justiça a prática de qualquer ato criminoso que resultasse em prejuízo dos credores e na falência do conglomerado. Eles foram ouvidos pelo juiz Luiz Beethoven Giffone Ferreira, da 18ª Vara Cível, numa ação penal em que são acusados de uma série de crimes falimentares, que levaram a quebra do Mappin Lojas e Departamentos, Casa Anglo Brasileira e o Mappin Telecomunicações. A denúncia apresentada pela promotora Telma Gori Montes, que pediu a condenação de todos a penas variáveis de um a quatro anos de cadeia, descreve uma série de fraudes, apuradas no inquérito judicial, envolvendo a contabilidade e a escrituração das três empresas. Entre elas: falta de balanços, escrituração atrasada, lacunosa, defeituosa ou confusa. Mansur garantiu ao juiz que como diretor-presidente não se preocupava com a contabilidade, que estava a cargo de 200 funcionários de um departamento especializado. O mesmo alegaram quatro outros diretores ouvidos: Fernando Nascimento Ramos, Paulo de Tarso Midena Ramos e Aluizio Giardino. O próprio ex-diretor de controle do Mappin e da Casa Anglo, Leonel Pozzi, responsável pela área contábil, nada explicou. Assegurou estar "surpreendido" com as irregularidades apontadas no laudo judicial e garantiu que a contabilidade estava rigorosamente em dia. Ricardo Mansur é acusado também de emprego de meios ruinosos para obter recursos e retardar a declaração de falência. Um exemplo dessa acusação foram as liquidações feitas pelo Mappin, no final de 1998 ao início de 1999, que quase zerou os estoques. O destino do dinheiro arrecadado, porém, nunca foi devidamente esclarecido. Em resposta, Mansur afirmou que a denúncia é equivocada. Segundo ele, a liquidação foi no final de 97 e no início de 1998, um ano e meio antes da falência. As mercadorias vendidas não pertenciam ao Mappin, que apenas recebeu comissão, mas lá estavam depositadas em consignação. Quanto a contratos "ruinosos" de confissão de dívida, Mansur afirmou que "agiu com honestidade" a pedido de credores e deu seu aval pessoal como garantia. Ao ser decretada a falência do Mappin, em julho de 1998, estava em Londres, em tratamento de saúde. Naquela época, o "reestruturador" por ele nomeado, José Paulo Amaral, estava em negociações com um pool de bancos, numa tentativa de obter empréstimos.