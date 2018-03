Mantega abre Fórum de Debates Infra-2004 O ministro do Planejamento, Guido Mantega, nesta manhã, o "Fórum de Debates Investimentos em Infra-Estrutura - Infra 2004", promovido pela Agência Estado e a International Business Communications (IBC). O evento acontece hoje e amanhã no Hotel Gran Meliá, em São Paulo. Mantega vai falar sobre o papel do Estado como promotor do desenvolvimento nacional e as estratégias traçadas pelo governo para incentivar as parcerias público-privadas (PPPs). Em seguida, acontece o painel ?A visão dos grandes usuários de infra-estrutura. As necessidades do setor privado e disposição para investimentos?, com exposições do vice-presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, do presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas Logísticas (NTC), Geraldo Aguiar de Brito Vianna, e do diretor da Agência Nacional do Transporte Ferroviário (ANTF), Rodrigo Vilaça. O evento prossegue com painéis sobre ?O modelo de concessão de rodovias?, ?Os desafios para a implantação da intermodalidade no Brasil?, ?O marco regulatório de energia e o equilíbrio econômico-financeiro do setor?, ?O novo modelo do setor elétrico?, ?Condições para o escoamento da produção nacional?, e ?Necessidades de Investimentos para a Expansão da Malha Rodoviária?. O Fórum prossegue na quarta-feira com uma nova série de painéis.