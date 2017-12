Mantega adiou reunião do CMN para analisar matérias com calma O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou, ao chegar à sede do Ministério, que a reunião do CMN, que seria realizada hoje, foi adiada para que ele pudesse ter mais tempo de analisar as matérias, com calma, e reunir o secretariado. Esta foi a única declaração dada por Mantega ao chegar, onde foi recebido por um grupo de quatro servidores da Fazenda, em greve, que agitavam cartazes reivindicando um encontro com ele. Posse da presidente da Caixa O ministro Mantega, dará posse à nova presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, logo mais, às 10h30, no Ministério da Fazenda. A cerimônia não será aberta à imprensa, segundo a Assessoria de Imprensa do ministro. Maria Fernanda assume no lugar de Jorge Mattoso, que pediu exoneração depois de se envolver no episódio de violação do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa, que mantém uma conta-poupança na Caixa. Depois da posse, Mantega vai para o Palácio do Planalto e à tarde participará de reuniões internas, no Ministério.