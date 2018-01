Mantega admite discutir idade mínima para aposentados O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira que a prioridade para as melhorias das contas da Previdência será discutir o programa apresentado pelo empresário Jorge Gerdau ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e elaborado pelo consultor Vicente Falconi. Pela proposta, Falconi apresenta uma série de medidas de gestão que, segundo ele, permitirão a redução das despesas da Previdência em R$ 50 bilhões no período de 3 a 4 anos. Questionado se o governo estaria aberto a discutir mudanças na idade mínima para acesso à aposentadoria, o ministro disse que está aberto a discutir tudo, mas acrescentou: "Não sei se essa é a prioridade". Mantega reuniu-se nesta segunda-feira com o ministro da Previdência, Nelson Machado, para começar a discutir medidas que permitam equilíbrio nas contas da Previdência. Entre as medidas, Mantega citou as propostas apresentadas por Falconi. "Se elas são eficazes, será a descoberta da América", brincou Mantega, acrescentando depois: "o que queremos é que essa despesa tenha sustentabilidade", referindo-se às despesas da Previdência. Ao final do encontro, Machado, evitou fazer declarações sobre as medidas em estudo. "A questão da melhora da gestão ainda está sendo analisada", resumiu o ministro, que saiu apressadamente do Ministério acompanhado do Secretário de Previdência Social, Helmut Schwarzer. O ministro também explicou que o objetivo das medidas de gestão das contas da Previdência Social é o de dar sustentabilidade às despesas. "Até para garantir que o aposentado possa receber sua aposentadoria no futuro", explicou. Ele afirmou que o equilíbrio das contas públicas não será afetado pelas medidas que estão sendo preparadas, por determinação do presidente Lula. Mantega contou que, na sexta-feira passada, dia 17, viajou com o presidente Lula e o empresário Jorge Gerdau, quando discutiram a proposta de Falconi. O ministro disse que pelo menos uma parte das medidas deverá ser adotada pelo governo. Mantega elogiou Falconi e disse que ele é "respeitado como especialista em reengenharia de gestão". "Picadinho de medidas" O ministro da Fazenda rebateu as críticas de que as propostas de desoneração tributária em estudo pelo governo representam "picadinho de medidas". "Não tem nada de picadinho. São medidas sólidas", afirmou. Segundo ele, o pacote em estudo pelo governo será anunciado nos próximos dias. Mantega informou que terá uma nova reunião com o presidente Lula até a próxima quarta-feira, e afirmou que as medidas em estudo são complexas e que todas estão concatenadas. Mantega esteve nesta manhã numa reunião com o presidente Lula, quando, segundo ele, foram discutidas as medidas. Ele negou a informação de que Lula não tenha gostado das medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda. "Não é que o Lula não tenha gostado", afirmou. Segundo o ministro, a ousadia se faz de diversos lados, numa referência ao pedido do presidente Lula de mais ousadia nas medidas econômicas. Mantega ponderou que não dá para fazer ousadia só com renúncia fiscal. Na avaliação dele é preciso ter também ousadia no lado das despesas. Ele antecipou que o governo estuda novas medidas na área de saneamento e habitação, mas fez mistério sobre o conteúdo dessas medidas. "Temos outras medidas que vocês não sabem", disse aos jornalistas. Segundo o ministro, na área de desoneração tributária "não se pode anunciar, tem que fazer", numa referência do risco do simples anúncio de medidas tributárias travar o desempenho dos setores econômicos envolvidos nas mudanças. Infra-estrutura Conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo, na edição do último domingo, Mantega confirmou que o governo vai incluir no pacote de medidas que será anunciado nos próximos dias, a redução do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para os fundos de investimento em infra-estrutura. Mantega disse que ele e o presidente Lula são favoráveis a essa medida, apresentada pela Associação Brasileira da Indústria de Base (Abdib). "É uma proposta muito boa, feita pela Abdib, tem um potencial grande, porque cria um fundo de investimento com oferta de cotas para quem quiser", afirmou o ministro, acrescentando que "essa é uma medida que já está praticamente certa". Ele argumentou que como a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano), está caindo e com isso a remuneração dos fundos de renda fixa também está caindo, existe um ambiente favorável a fundos como esse de infra-estrutura, que podem oferecer maior rendimento aos investidores, principalmente se forem desonerados de IR e CSLL. "As aplicações financeiras hoje no Brasil estão recebendo uma remuneração cada vez melhor, o que leva à procura de novas oportunidades", disse. Matéria alterada às 14h57 para acréscimo de informações