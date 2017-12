Mantega admite estudo para redução de crédito direcionado O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou que o governo estuda a possibilidade de reduzir gradativamente a política de crédito direcionado, que consome parte dos depósitos à vista e da poupança para o financiamento rural e habitacional no País. Mantega ressaltou, entretanto, que ainda não existe uma decisão sobre a mudança no sistema. "Nós estudamos tudo, mas ainda não temos um posicionamento fechado sobre isso", disse o ministro, ao chegar ao Palácio do Planalto, para a reunião do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social.