Mantega admite possibilidade de PIB entre zero e 0,5% em 2003 O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou hoje que a economia brasileira deverá crescer em 2003 entre zero e 0,5%. Essa é a primeira vez que um integrante do governo admite publicamente a possibilidade de não crescimento do PIB este ano. Na avaliação do ministro, a revisão do PIB de 2002 feita pelo IBGE piorou a base de comparação, já que nessa revisão a taxa de crescimento da economia em 2002 foi elevada em 0,4 ponto porcentual. O ministro participou há pouco de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discutindo as medidas que estão sendo tomadas para o pagamento de reparações econômicas aos anistiados políticos do país.