Mantega admite que governo estuda correção da tabela de IR O ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu nesta quarta-feira que o governo está negociando uma correção na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física com o relator da peça orçamentária de 2007, senador Valdir Raupp (PMDB-RO). "Existe um interesse de negociar uma correção", afirmou o ministro, lembrando que antecipar os detalhes desta negociação poderia atrapalhar o seu andamento. Segundo o ministro, uma possível correção deverá ser acompanhada de uma redução no tempo de aproveitamento do crédito do PIS/Cofins (atualmente de 24 meses). Ele lembrou que ambas as medidas representam alguma parcela de renúncia fiscal para a União e que caberá a Raupp fazer a necessária acomodação na peça orçamentária. "Tem que caber no Orçamento. Se o relator conseguir acomodar as duas coisas, a gente fica satisfeito", afirmou. A declaração de Mantega vai contra o que o secretário-adjunto da Receita Federal Ricardo Pinheiro informou em meados de novembro. Segundo ele, a correção da tabela do IR estava fora do pacote de medidas de corte de tributos em estudo pela equipe econômica. Ele tinha dito, inclusive, que esta medida não estava em estudo porque não havia demanda do ministro da Fazenda. Pelos cálculos da Receita, uma nova correção em torno de 10% custaria cerca de R$ 3 bilhões. A Receita avalia que isso é renúncia fiscal muito grande para beneficiar poucos brasileiros. A correção da tabela foi prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral. "Sim, mas ele (Lula) falou revisar em quanto e quando?" disse o secretário, na época, sobre a promessa do presidente Lula, feita no segundo turno da campanha. O secretário havia admitido que a tabela poderá ser corrigida em algum momento do segundo mandato. "É uma proposta séria. Dentro do mandato, (a tabela) pode ser revista. Outra coisa é querer repor todo ano", disse Pinheiro. Acrescentou que nenhum país do mundo faz correções anuais da tabela. "É a paranóia das viúvas da indexação, que querem atualização todo ano, juntamente com o egoísmo de uma meia dúzia que quer um proveito pífio individual", atacou o secretário-adjunto. "A economia está desindexada, mas a cabeça de algumas pessoas, ainda não", criticou. Pinheiro lembrou que o governo Lula já promoveu três ajustes na tabela: R$ 100,00 na base de cálculo, em 2004, e correções lineares de 10%, em 2005, e 8%, em 2006. No governo Fernando Henrique Cardoso, a tabela foi corrigida em 17,5%, em 2002. Mantega acrescentou ainda que, ao contrário do Orçamento de 2006, há fortes chances de que Orçamento de 2007 seja aprovado no Legislativo antes do fim do ano. Matéria alterada às 18h46 para acréscimo de informações