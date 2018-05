Mantega afirma que inflação está superada, diz jornal

O ministro também falou sobre as incertezas no cenário internacional, a desvalorização do real frente ao dólar e seus possíveis impactos na inflação. "Essa trajetória (de queda da inflação) já era esperada, ocorre todo ano e está se realizando", afirmou.

Com o arrefecimento da inflação, Mantega vê chance de recuperação do comércio varejista. "Com a queda da inflação, há uma recuperação do poder aquisitivo da população, o que pode significar uma recomposição da demanda, que estava fraca", disse. "A queda da inflação causa o aumento do consumo. O que não ajuda é o crédito, que está contido nos bancos privados", completou Mantega na reportagem.