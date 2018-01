Mantega afirma que oscilação do mercado é ?momentânea? O ministro do Planejamento e Gestão, Guido Mantega, minimizou as turbulências vividas pelo mercado financeiro nos últimos dias, acentuadas hoje com o aumento do risco Brasil ? taxa que mede a confiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do país ? e da alta do dólar. Na avaliação do ministro, essa oscilação do mercado é "normal e momentânea". Para ele, esse nervosismo é atribuído à perspectiva de alta das taxas de juros norte-americanas que, segundo ele, deve acontecer na próxima reunião, em junho, ou em agosto. "O mercado tenta antecipar o que vai acontecer e a expectativa é sempre pior que o acontecimento?, disse. O ministro reconheceu, no entanto, que as condições do mercado só terão uma melhora depois de uma definição sobre os juros norte-americanos. Mantega também ressaltou a necessidade de se olhar os fundamentos da economia brasileira, os quais, segundo ele ?vão muito bem?. O ministro fez as declarações quando chegou ao Ministério para uma reunião com a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI).