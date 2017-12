Mantega afirma que reservas ultrapassaram dívida O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou nesta quarta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a reunião de coordenação política, que as reservas internacionais brasileiras ultrapassaram a dívida externa líquida. Ao dar a informação, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República não detalhou a que dívida Mantega se referiu - dívida externa total, dívida do setor publico ou apenas dívida do setor público não financeiro. De acordo com dados do Banco Central, as reservas internacionais do País subiram, na última terça-feira, US$ 360 milhões, atingindo US$ 64,379 bilhões no conceito de liquidez internacional, informou há pouco o Banco Central. Em maio, segundo o Banco Central, a dívida externa brasileira total, incluindo setor público e privado, estava em US$ 160,7 bilhões. No mesmo mês, conforme o BC, a dívida do setor público não financeiro estava em US$ 76,581 bilhões. Segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida externa líquida do poder público no final de maio fechou em a R$ 152,080 bilhões, equivalente a cerca de US$ 69 bilhões.