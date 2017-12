Mantega analisará ?com simpatia? proposta de Alckmin para Cesp O presidente do BNDES, Guido Mantega, confirmou nesta sexta-feira que recebeu proposta de reestruturação financeira da Cesp apresentada pelo governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), em reunião solicitada pelo governador. Nesse projeto, haveria uma reavaliação de um passivo de R$ 2 bilhões da empresa, cuja solução deveria ter recursos federais, provavelmente uma parte deles do BNDES. "Vou apreciá-la com simpatia", disse Mantega sobre a proposta de Alckmin.