Mantega: análise sobre desequilíbrio fiscal é infundada

Mantega admitiu que o governo reduziu sua meta de superávit primário para este ano, mas afirmou que o desempenho fiscal em 2009 do País será superior ao de todos os países que compõem o G-20. Ele estima que o déficit nominal seja de 2% do PIB este ano, enquanto o dos Estados Unidos, por exemplo, deverá chegar a 13,7%. "China, Índia e Rússia, que são países mais parecidos com o Brasil, também terão déficit maior que o nosso", previu.

Apesar de durante a reunião o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ter afirmado que já há instituições projetando crescimento do PIB brasileiro de até 5% em 2010, Mantega preferiu manter a cautela. O ministro manteve a projeção de expansão do PIB deste ano em 1% e de 4,5% no ano que vem.

Mantega relatou que, durante a reunião, foi feita uma análise global a respeito da economia no Brasil e no mundo. "A conclusão é de que há melhora do quadro da economia mundial", pontuou, citando que já há indícios de recuperação da confiança e do crédito. O ministro enfatizou, porém, que os países avançados ainda passarão por dificuldades econômicas e, por isso, o Brasil não pode contar muito com a recuperação da economia internacional em um breve espaço de tempo. "Os emergentes estão se descolando e apresentando resultados melhores", comparou, citando que essa diferenciação deve-se a políticas anticíclicas tomadas nessas nações. "As políticas anticrise têm dado bom resultado para o Brasil. Talvez até superior à boa parcela de países emergentes", concluiu.

O ministro da Fazenda disse também que parte do mercado consumidor já foi retomada e que a indústria está em vias de recuperação, com níveis de estoques mais baixos. Mantega ressaltou ainda que o nível de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira está em, aproximadamente, 78%, nível superior ao outros países, inclusive a China. "As medidas estão sendo um sucesso e um sucesso que é reconhecido no exterior, por meio do grande volume de investimento estrangeiro direito que o País vem recebendo".