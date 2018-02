Mantega anuncia corte de R$20 bi em despesas e aumento do IOF O governo vai cortar 20 bilhões de reais em despesas como parte do esforço para compensar as perdas de arrecadação com o fim da CPMF, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Além disso, o governo passará a cobrar 0,38 por cento sobre operações de crédito, seguros e câmbio que não eram tributadas pelo Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As operações que já são alvo do IOF sofrerão um aumento da alíquota de 0,38 ponto percentual. O governo também resolveu elevar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(CSLL) do setor financeiro de 9 para 15 por cento. Essas duas medidas deverão gerar uma arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais. Segundo o ministro Guido Mantega, as novas medidas não afetarão o ritmo de crescimento da economia. Mantega afirmou ainda que os recursos que ficam faltando para compensar os 40 bilhões de reais que seriam arrecadados com a CPMF serão obtidos com o esperado aumento da arrecadação decorrente da expansão econômica. (Por Isabel Versiani)