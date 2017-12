Mantega anuncia investimento de R$ 2,5 bi na Brasil Ferrovias O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, disse hoje que os investimentos na Brasil Ferrovias deverão chegar a R$ 2,5 bilhões até o ano de 2009. A afirmação foi feita durante solenidade de lançamento do programa de reestruturação da empresa, em Campinas (SP). Os investimentos na Brasil Ferrovias, que incluem recursos do BNDES e de investidores privados, serão utilizados na modernização e reestruturação de trilhos, locomotivas e vagões. "Essa operação será fundamental para o Brasil, pois modernizará e restaurará dois dos mais importantes corredores de escoamento da produção brasileira no Centro Oeste", destacou Mantega. O presidente do banco disse que essa operação permitirá também o transporte de 21 milhões de toneladas em 2009. "É um volume extraordinário", emendou. Segundo Mantega, a reestruturação da Brasil Ferrovias revela o compromisso da instituição com o setor de infra-estrutura. "Continuaremos atuando firme nesta área", destacou. E informou que a operação reflete o espírito de parceira do banco com o setor privado. O presidente do BNDES, comentou também, em seu discurso, que o Banco continua priorizando o planejamento estratégico. "Este é um ambicioso plano de investimentos em ferrovias no Brasil." Mantega falou, ainda, que a instituição está incentivando o mercado de capitais. "Eu insisti para que a Brasil Ferrovias abra seu capital em quatro anos e negocie no Novo Mercado de capitais da Bovespa", informou. A Brasil Ferrovias emprega cerca de 3 mil trabalhadores.