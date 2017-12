Mantega anuncia nova diretoria do BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Guido Mantega, anunciou no início da tarde de hoje a composição da nova diretoria da instituição. Para ocupar a vice-presidência do banco foi escolhido o economista Demian Fiocca, que trabalhou com Mantega no Ministério do Planejamento, chefiando inicialmente a assessoria de Assuntos Internacionais e, por último, a assessoria econômica do Ministério. Mantega manteve dois dos cinco atuais diretores, que são Maurício Borges Lemos e Roberto Timótheo da Costa. O atual economista-chefe do CitiGroup do Brasil, Carlos Kawall, ocupará um dos assentos da diretoria, que será completada pelo economista Antonio Barros de Castro, que foi assessor fiscal de Mantega no Planejamento e presidiu o BNDES no início do governo Itamar Franco e pelo atual presidente do Inmetro, Armando Marianti de Carvalho. Segundo Mantega, ainda não estão definidas as áreas que ficarão sob responsabilidade de cada diretor.