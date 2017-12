Mantega anuncia novo diretor do IRB O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que o diretor financeiro do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), Eduardo Nakao, assumirá a presidência do IRB. Ele afirmou também que vai manter a direção de abrir o setor de resseguros a empresas estrangeiras sem privatizar o IRB. "Um dos pontos de estrangulamento do crédito no Brasil é o seguro", disse Mantega. Nakao foi por muitos anos chefe do departamento de mercado aberto do Banco Central. Esteve também na direção da BBDTVM - Banco do Brasil Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários. Mantega deu as informações em entrevista coletiva após participar de reunião de presidentes de bancos da América Latina promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais (IFI) e pelo Itaú.