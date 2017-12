Mantega anuncia novos nomes para equipe econômica O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje a efetivação de Marcelo Barbosa Santive como titular da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae). Santive está interinamente no cargo desde a saída do titular, Élcio Tokeshi, na semana passada. Mantega também apresentou o novo secretário de Política Econômica, Júlio Sérgio Gomes de Almeida, que substitui Bernard Appy. Desde que Appy foi para a Secretaria-Executiva da Fazenda, a Secretaria de Política Econômica está sendo ocupada por Otávio Ribeiro Dâmaso. Mantega disse que o novo secretário de Política Econômica do Ministério trabalhará em conjunto com a atual equipe econômica do governo. "Estamos trabalhando todos juntos, cada um em sua área de competência. Todos na mesma direção, que é a de garantir o crescimento sustentado do País", disse. Ele comentou que o novo secretário podia ter alguma visão crítica sobre a política do Banco Central quando ainda não era integrante da equipe econômica do governo. "É normal que você adote algumas posições quando está numa determinada situação. Mas agora ele está se incorporando à equipe econômica", afirmou. Mantega também fez questão de enfatizar que a nomeação do economista - ex-diretor-executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) - não pode ser interpretada como nenhuma sinalização de que as medidas em estudo no governo sobre câmbio serão mais amplas do que se tem comentado até o momento. "Não há nenhum sinal na indicação do Júlio Sérgio", disse o ministro. Ele também comentou que o economista terá função de pensar, na Secretária de Política Econômica, formas de viabilizar o crescimento sustentado do País. "Já entramos nesta trilha. Precisamos garantir a continuidade deste processo", disse.