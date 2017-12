Mantega anuncia que mais setores terão incentivo tributário O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, disse hoje que outros setores, além do automobilístico, receberão incentivos do governo. Segundo o ministro, esses outros setores ainda estão sendo definidos pelas autoridades e serão anunciados dentro de 15 dias. Mantega disse que o incentivo para o setor automobilístico é uma das várias medidas que o governo está tomando para reaquecer a economia. A iniciativa desse incentivo foi divulgada ontem, em Lisboa, pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, inclusive a redução do IPI sobre carros populares (veja mais informações no links abaixo). Mantega confirmou que os demais setores a serem beneficiados também terão incentivos tributários. "Claro, vai sair daí uma política industrial, identificando setores que terão algumas facilidades a mais. O pessoal (do governo) está trabalhando dia e noite para definir os setores e as facilidades que serão dadas." Sobre as medidas para incentivar as vendas de automóveis, o ministro disse tratar-se de um projeto antigo apresentado pelo Sindicato dos Metalúrgicos.