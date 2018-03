Mantega apoia união do Pão de Açúcar e Casas Bahia O ministro da Fazenda, Guido Mantega, demonstrou aprovação com a compra das Casas Bahia pelo Grupo Pão de Açúcar, anunciada na última sexta-feira (4). "Eu achei muito bom, porque hoje o mercado é feito de grandes empresas, e nós precisamos de grandes competidores para competir com os grupos estrangeiros", afirmou Mantega, ontem à noite, em São Paulo, durante a entrega do prêmio "Brasileiro do Ano", da revista "IstoÉ", na qual foi premiado na área da Economia.