Mantega aposta em crescimento de 4,5% do PIB O Produto Interno Bruto brasileiro (PIB) deverá crescer 4,5% este ano. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, com base no crescimento de 1,4% do indicador do primeiro trimestre, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ministro comemorou o resultado: "Achei ótimo". As declarações foram dadas numa tumultuada chegada à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em Brasília, onde será discutida a crise da agricultura e o pacote de ajuda do governo para o setor. Segundo Mantega, a alta representa um crescimento anualizado de 6%. O ministro também destacou o crescimento da formação bruta de capital (investimentos), que foi de 3,7% no primeiro trimestre deste ano. No quatro trimestre de 2005 o avanço havia sido menor, de 1,7%, mostrando uma tendência de recuperação após a queda de 0,9% nos três meses imediatamente anteriores. "Foi o que mais cresceu. Anualizado dá 12%", afirmou, acrescentando ainda que o País cresce com investimentos e com o aumento do consumo das famílias. "Isso é o mais importante." O crescimento do consumo das famílias foi de 0,5%. Segundo o ministro, o País cresce com investimentos e com o aumento do consumo das famílias. "Isso é o mais importante." Segundo o IBGE, os três setores que compõem o indicador, Agropecuária, Indústrias e Serviços, apresentaram crescimento no período, tomando como base o último trimestre de 2005. Os avanços foram de 1,1%; 1,7% e 0,8%; respectivamente. Na comparação com o primeiro trimestre de 2005, a expansão da economia brasileira foi de 3,4%. O destaque foi a indústria, com 5%, seguida por Serviços, com 2,8%. Agropecuária, em contrapartida, teve queda de 0,5%. EVOLUÇÃO DO PIB Período Ante mesmo período do ano anterior (%) Ante período imediatamente anterior (%) 1º Trimestre/2005 2,8 0,1 2º Trimestre/2005 4 1,3 3º Trimestre/2005 1 -0,8 4º Trimestre/2005 1,4 0,9 1º Trimestre/2006 3,4 1,4 O QUE É O PIB? O Produto Interno Bruto (PIB) representa o total de riquezas produzido num determinado período num país. É o indicador mais usado para medir o tamanho da economia doméstica. No Brasil, o cálculo é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão responsável pelas estatísticas oficiais, vinculado ao Ministério do Planejamento. O cálculo do PIB leva em conta o acompanhamento de pesquisas setoriais que o próprio IBGE realiza ao longo do ano, em áreas como agricultura, indústrias, construção civil e transporte. O indicador inclui tanto os gastos do governo quanto os das empresas e famílias. Mede também a riqueza produzida pelas exportações e as importações. O IBGE usa ainda dados de fontes complementares, como o Banco Central, Ministério da Fazenda, Agência Nacional de Telecomunicações e Eletrobrás, entre outras.