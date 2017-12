Mantega apresentará PPP para 100 empresários dos EUA O ministro de Planejamento, Guido Mantega, embarca hoje à noite para Washington onde vai apresentar para um grupo seleto de mais de 100 empresários e investidores norte-americanos a primeira carteira de projetos da Parceria Público-Privada (PPP). Mantega explicou que esse grupo de investidores é de grande representatividade e peso na economia americana, mas evitou mencionar o nome de alguns desses investidores. "Não posso informar o nome porque, primeiro, não tenho a lista definitiva e, segundo, porque é necessário antes pedir permissão para isso", afirmou o ministro, que participou na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) da divulgação da primeira carteira de projetos da PPP para cerca de 50 empresários. Mantega informou também que os projetos serão apresentados também pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a empresários e líderes dos governos dos países árabes. Lula embarca amanhã para uma viagem de quase 10 dias para aquela região. Indagado sobre quais projetos os investidores estrangeiros estariam interessados, o ministro disse acreditar que setores como os de transportes, energia elétrica e saneamento devem despertar bastante interesse. "Eu diria que todos os projetos são interessantes, mas eles vão medir pela capacidade, pela rentabilidade e pela segurança", acrescentou o ministro. Ele lembrou que atualmente existe muito capital e poucas oportunidades ao redor do mundo. De acordo com ele, os investidores estão ganhando hoje entre 1,5% e 3% no mercado financeiro norte-americano, rentabilidade considerada por ele muito baixa. "Nós podemos oferecer mais do que isso. Pelo menos o dobro, a partir deste primeiro lote de projetos do PPP", acrescentou. ?PPP será mais rentável do que mercado financeiro? O ministro do Planejamento, Guido Mantega, garantiu hoje em São Paulo que os investidores terão maior rentabilidade e segurança se aplicarem seus recursos nos projetos da Parceria Público-Privada (PPP) do que no mercado financeiro. Indagado pela Agência Estado sobre as formas de convencer os investidores a aplicarem seu dinheiro em projetos de infra-estrutura do governo e não no mercado financeiro, Mantega foi taxativo: "Diminuindo a rentabilidade do mercado financeiro." De acordo com ele, o investidor precisa ser seduzido pela rentabilidade, pela consistência e pela segurança do empreendimento. "O mercado financeiro é de mais curto prazo do que nós vamos oferecer aqui, que é a oportunidade de ter um ativo sólido que dure 15, 20 ou 30 anos", disse Mantega. Segundo o ministro, os fundos de pensão, em geral, têm procurado esse tipo de empreendimento, mais duradouro e mais sólido, sem as oscilações que o mercado financeiro mostra.