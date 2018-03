Mantega: 'câmbio está flutuando na direção boa' O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje acreditar que a adoção da alíquota de 2% de Imposto sobre Operações Financeiras sobre o capital estrangeiro para renda fixa e variável foi uma medida bem-sucedida e conseguiu estancar uma perspectiva de excessiva valorização do real ante o dólar no curto prazo. "Talvez a tendência do câmbio seja benigna nos próximos meses e não tenhamos aquela sobrevalorização que estava nos ameaçando algum tempo atrás", disse. "Estacamos aquele processo de excesso que estava sendo cometido. O IOF funcionou bem. Continuamos com o câmbio flutuante. Felizmente, está flutuando na direção boa, pois chegou a atingir hoje R$ 1,77, R$ 1,78", acrescentou. O dólar comercial subiu 2,29% hoje e fechou a R$ 1,79.