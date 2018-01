Mantega cancela participação em reunião do G-20 O ministro da Fazenda, Guido Mantega, informou nesta quarta-feira que decidiu cancelar sua participação na reunião do G-20, que seria realizada na próxima semana em Melbourne, na Austrália. Mantega, no entanto, não explicou o motivo do cancelamento. O ministro deixou na tarde desta quarta o Ministério da Fazenda para participar, no Senado, de reunião com os líderes sobre a Lei Geral da Pequena e Média empresa. Alegando estar atrasado para a reunião, o ministro não quis dar entrevistas. A autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o ministro Mantega viajar à Austrália foi publicada na edição desta quarta do Diário Oficial da União. Ele participaria da reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais dos países do G-20 (grupo de 20 países em desenvolvimento que inclui o Brasil).