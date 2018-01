Mantega confia que crise política ainda não afetou economia A crise política ainda não afetou a economia, na opinião do presidente do BNDES, Guido Mantega. Ele manifestou, porém, preocupação com relação à manutenção dos investimentos e considera importante o declínio da taxa de juros para garantir a realização de novos projetos empresariais. Ele está confiante na queda dos juros agora, a partir do segundo semestre. "Já existem condições para reduzir (a Selic). Quando o Copom vai resolver baixar, não cabe a mim dar opinião. Se baixasse isso ajudaria muito a consolidar essa tendência de aumento de investimentos. Seria uma notícia boa. E a verdade é que todo o mercado já espera", afirmou. Já a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) é reavaliada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional. Mantega lembrou que os parâmetros, neste caso, são diferente dos analisados para a Selic. "A Selic tem de ser muito mais ágil, enquanto a TJLP tem de ficar mais estável para dar uma perspectiva de longo prazo. À medida que o risco País cai mais e a inflação também, pode-se baixar a TJLP. Hoje, o risco País está abaixo dos 400 pontos, o que é um belo termômetro. Com inflação em baixa também, a TJLP pode cair." Mesmo com a escalada da taxa básica de juros, a TJLP vem se mantendo em 9,75% ao ano, o que ainda é considerado pelo mercado uma base muito alta de juros de financiamento.