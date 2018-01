Mantega confirma correção da tabela de IR em 3% O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou nesta quinta-feira que foi fechado um acordo com a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional para corrigir a tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 3% em 2007 e mais 3% em 2008. Ele, entretanto, ressaltou que se for aprovada uma correção maior do que a que foi acertada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "tem a caneta para vetar". "Se o Congresso aprovar este acordo, ele será cumprido", garantiu. Ao ser questionado porque o governo voltou atrás e decidiu fazer a correção na tabela do IR, Mantega disse que se trata de uma negociação com o Congresso Nacional, normal em democracias. O fato é que, em meados de novembro, o secretário-adjunto da Receita Federal Ricardo Pinheiro disse que a correção da tabela do IR estava fora do pacote de medidas de corte de tributos em estudo pela equipe econômica. Contudo, a correção da tabela foi prometida pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. O ministro disse ainda não está fechado o valor do salário mínimo para 2007. Embora os parlamentares defendam aumento para R$ 375, ele é favorável a uma alta menor, de R$ 367. Ele, no entanto, destacou que ainda não há uma posição fechada de todo o governo. "Nós temos que conversar ainda com o presidente da República para ter uma posição, mas a minha é a de que o aumento deve obedecer a regra que está contida na proposta orçamentária, que é correção (pela inflação - IPCA) mais PIB per capita." Durante a tarde, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, havia dito que o governo deve aceitar um reajuste do salário mínimo para R$ 375. "Seria um ganho bastante razoável se o salário mínimo for mantido em R$ 375, como o Congresso vem propondo", afirmou . Contudo, disse que a decisão final sobre o salário mínimo também caberá ao presidente Lula. Crescimento fraco; futuro promissor Mantega afirmou ainda que o crescimento do PIB no terceiro trimestre "foi um pouco decepcionante" pois, segundo ele, era esperado uma elevação maior. Ele destacou, contudo, que o cenário para 2007 é melhor, com uma taxa básica de juros mais estimulante. "O futuro é promissor." Ele lembrou que o reflexo da queda da Selic na economia demora alguns meses. "Os juros estão com uma trajetória favorável, mas a reação da economia não é imediata. A economia reflete a queda dos juros de cinco meses atrás", ponderou. O ministro, entretanto, disse que os dados do PIB do terceiro trimestre trouxeram informações interessantes, como o aumento do investimento e o desempenho da agricultura. A má notícia, segundo ele, é que a indústria não cresceu tanto quanto o governo gostaria. Ele, entretanto, disse que não sabe as causas que levaram ao baixo crescimento industrial. "Talvez haja o reflexo do câmbio", afirmou. Mantega disse que as informações do governo mostram que a partir de outubro está havendo um aquecimento da economia de um modo geral. "O quarto trimestre certamente será o melhor do ano", informou. No entanto, ele destacou que a expansão da economia em 2006 será abaixo do esperado. Ele lembrou que projetava uma alta de 4% do PIB para este ano e que a estimativa atual do Ministério do Planejamento é de 3,2%. "Este ano, não vai ser muito brilhante, mas o importante é que vamos passar de 2006 para 2007 com a economia em crescimento", disse ao deixar o Ministério da Fazenda.